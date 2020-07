DE LAURENTIIS RARI NANTES – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto telefonicamente durante le presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo“, parlando dopo il focus sul racconto di Taisia Raio. Ecco quanto evidenziato dai colleghi di “Napoli Magazine“:

“Vittorio Raio è sempre stato innamorato del Napoli come si trattasse di un figlio. Non ha mai fatto un’analisi che potesse far male alla società. Non era schierato come tanti altri per secondi fini. È stato un amico sincero. Sono contento di averlo frequentato. Mi ha lasciato un vuoto professionale ed umano enorme. L’amore passionale per il Napoli non si è mai sopito. Spesso gli dicevo di non arrabbiarsi. A volte sembrava arrabbiato, ma non lo era.

DE LAURENTIIS UFFICI NAPOLI CIRCOLO RARI NANTES

Al Circolo Rari Nantes ho provato a fare gli uffici del Napoli in passato, è un circolo bellissimo. Il Golfo di Napoli è bellissimo. Quando mi sveglio la mattina alle 5:30 e vedo albeggiare è una grande gioia. “Interrompo dal San Paolo” è una testimonianza molto importante. Oggi parlavamo di Maradona, della trattativa di Ferlaino col Barcellona, dei primi momenti complicati. La storia del Napoli si può identificare col periodo brevissimo e bellissimo di Maradona. La città è coinvolgente, se non stai attento ti abbatte”.