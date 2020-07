Osimhen, il cognato-agente: “Ha firmato con il Napoli, ADL lo può annunciare in qualsiasi momento! Victor vuole distruggere ogni record”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Osita Okolo, entourage Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

“Victor ha già firmato e da Settembre potrà giocare con il Napoli. L’ufficialità può arrivare in qualsiasi momento, De Laurentiis ha il compito di annunciarlo.

West Ham? È una bugia, ho parlato con il suo agente William D’Avila, l’unica squadra con la quale ha un accordo Osimhen sarà il Napoli. Perché si aspetta tanto per l’ufficialità? Credo che non ci sia alcun tipo di problema, c’è un accordo tra i club, Victor ha firmato il contratto e ne è estremamente felice. È nelle mani di De Laurentiis l’annuncio dell’ufficialità che potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Io sono il fidanzato della sorella di Victor, siamo cognati e sono un membro dell’entourage. Non appena ci sarà l’autorizzazione da parte del Napoli per ufficializzare il trasferimento, sarò a Napoli. Osimhen dopo aver firmato con il Napoli mi ha detto “I want to break all records” cioè di voler distruggere i record della storia del Napoli. È molto felice di approdare in maglia azzurra”.