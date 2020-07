Gazzetta – Napoli, bloccato Gabriel del Lille in attesa della cessione di Koulibaly

Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha raggiunto un accordo sull’ingaggio ed il cartellino di Gabriel Magalhaes del Lille, in attesa di vendere Kalidou Koulibaly. Il club azzurro ha congelato l’affare per il centrale brasiliano di 22 anni. Si attende l’eventuale cessione del senegalese per mandare in porto l’affare Gabriel. Sul senegalese ci sono ben tre squadre interessate, due sono di Premier League. Intanto come scritto sulla Gazzetta, l’accordo con Gabriel c’è. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gabriel congelato in attesa di conoscere il destino di Koulibaly. È la situazione del centrale difensivo del Lille che stuzzica mezza Europa, rude e dal tocco brasiliano, un mix che serve ad ogni società. Già qualche mese addietro poteva finire in Premier League o in Bundesliga, ma ora fa invece scaldare i cuori di Napoli. Il brasiliano dal nome romantico, Gabriel dos Santos Magalhaes, 22 anni e buoni margini di crescita, è finito nelle mire del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli che lo ha bloccato, mettendosi di traverso alla concorrenza di Everton e Borussia Dortmund, pronti a investire 22.5 milioni“.

“Affare con l’Everton quasi fatto lo scorso inverno, prima dello stop per il Covid-19, poi doccia fredda e niente “si”. Così l’affondo del Napoli (pista calda con il Lille già per Osimhen) che, raggiunto l’accordo di massima con i francesi per 24 milioni, studia la mossa con il giocatore. Dalle parti del San Paolo sono pronti a tirar fuori le bandiere verdeoro, Koulibaly permettendo“.