Tre squadre possono rialzare per Koulibaly

La Gazzetta dello Sport di oggi, nella propria rubrica Piazza Affari, fa il punto della situazione su Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli avrebbe diverse pretendenti, ma gli scenari possibili sono davvero infiniti. Ieri, in conferenza stampa, il senegalese era abbastanza tranquillo sulla questione di mercato, rispondendo con la solita umiltà alla domanda che chiedeva se valesse 100 milioni.

Ovviamente, Kalidou ora non ci pensa e vuole fare solo il meglio per il Napoli, però le offerte non mancano. La settimana scorsa il Manchester City aveva avanzato 65 milioni, cifra ancora distante dai 100 chiesti da De Laurentiis. Inoltre, anche Liverpool e PSG hanno chiesto informazioni.

Coi reds prossimi alla cessione di Lovren allo Zenit sono in cerca di un centrale per far coppia con Van Dijk, mentre il PSG ha la maggiore disponibilità economica tra le tre. Tentare il colpo si può, con Koulibaly che ha comprato casa a Parigi lo scorso anno. In tre pronte a rialzare, e la sensazione che si possa chiudere a 75 milioni. Il Napoli attende.