VIDEO – Rigore dubbio, Insigne contro l’arbitro Giua: “Fa sempre il fenomeno contro di noi!”

La partita tra Parma e Napoli è stata decisa da tre rigori concessi dall’arbitro Giua. In particolare i penalty assegnati ai ducali hanno creato non poche discussioni, con lo stesso Gattuso apparso perplesso per le decisioni prese.

Sui social è spuntato un video che riprende il dialogo di Insigne al momento dell’assegnazione del primo rigore. Il capitano del Napoli, memore degli errori commessi dallo stesso arbitro Giua nella gara che gli azzurri disputarono contro il Lecce, non le ha di certo mandare a dire.

Nel video postato su Twitter dall’account Out of context Napoli, si sente Mario Rui che dice: “Si è fermato lui, che faccio, sparisco? È incredibile“.

Poi Insigne aggiunge: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi“.

ECCO IL VIDEO:

😳 Lorenzo Insigne: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi”. pic.twitter.com/TYuP7C2Xbc — Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) July 22, 2020