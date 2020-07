Gattuso a DAZN: “Kulusevski si tuffa! È rigore? Nessun tiro in porta dal Parma, eppure perdiamo”

Al termine della gara tra Parma e Napoli, valido per la 35esima giornata di Serie A e terminato sul risultato di 2-1 per i ducali, ha parlato ai microfoni di DAZN l’allenatore azzurro Gennaro Gattuso, per commentare la prestazione dei suoi e rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

“Provate a creare e poi gli avversari vi fanno male. Primo tempo da rivedere, nel secondo invece abbiamo fatto qualcosa di meglio. Secondo me il secondo rigore è da rivedere ma dobbiamo far meglio e tenere alta la soglia dell’attenzione. Gli avversari ci fanno troppo male ultimamente“.

“Lozano centravanti? Ha fatto bene. Gioca molto meglio come esterno, nella sua posizione. Ma comunque bene. Ha girato bene con gli altri. Alla fine ci stanno questi risultati poiché giochiamo come tutti gli altri ogni tre giorni. Però dobbiamo fare di più“.

“Cosa ne pensa dei rigori contro? L’arbitro ha sostenuto di non dover andare al VAR, cosa devo dire? Va bene. (Guarda il secondo rigore per il Parma al monitor, ndr) È rigore questo? È già per terra? È rigore, Tir (Tiribocchi, ndr)? Si butta! Vedi che all’ultimo istante cade prima Kulusevski e poi Koulibaly? Comunque, basta, non voglio lamentarmi. È andata così“.

“(Guarda il primo rigore per il Parma, ndr). Tir, che pensi? (risate, ndr)“. Risponde Tiribocchi: “Il contatto c’è perché si incrociano le corse“. Gattuso replica: “Per me è più rigore il primo del secondo“.

“Tutti i gol presi in queste partite come si spiegano? Io non mi ricordo tiri in porta del Parma, eppure succede che perdiamo. Non ricordo parate di Meret, ma che dobiamo fare? Ci sta, ci sono sempre delle complicanze, come oggi son stati i giocatori più veloci, che ti possono far sempre male. Non andiamo bene neanche sulle palle a metà“.

“Cosa pensi proiettandoti al match col Barcellona? Sabato ci sarà la partita che più assomiglierà al match di Barcellona (contro il Sassuolo, ndr)“.

“Quali difensori centrali sceglierai per il Barcellona? Non ho fatto valutazioni di questo tipo, mancano ancora tre partite. Quando le finiremo valuterò con il mio staff“.

“Gasperini dice che gestirà la sua Atalanta, tu come ti regolerai? Sto già cambiando 7-8 giocatori a partita, stiamo già facendo rotazioni importanti. E ci sta per gli impegni, continueremo così fino al termine“.