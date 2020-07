Napoli-Immobile, al centravanti napoletano non dispiacerebbe ritornare a casa!

Il Napoli continua la trattativa per Victor Osimhen ma, viste le complicazioni che sono sorte, si cominciano a sondare altre terreni. A parlane è La Repubblica che scrive dell’interesse del Napoli per Ciro Immobile.

Immobile ha numeri spettacolari in Serie A: 29 gol stagionali risultando il capocannoniere attuale del campionato. Il giocatore della Lazio non rifiuterebbe un ritorno in Campania vista anche l’amicizia con Insigne. Ma c’è un ostacolo: Lotito. Il presidente della Lazio non è un facile acquirente e si tiene stretto il suo bomber che però, viste anche le continue offese sui social, non sta affrontando un buon momento con il club.