“Coleroso tumorato, andate via!”, vergognosi insulti a Immobile e sua moglie Jessica! (FOTO)

Dopo la pesante sconfitta casalinga della Lazio con il Sassuolo molti tifosi hanno puntato il dito contro Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è finito nel mirino delle accuse a causa dello scarso rendimento avuto post lockdown.

Il centravanti già nella giornata di ieri aveva invitato i tifosi a non prendersela con i suoi familiari ma accusare lui per le sue prestazioni. Eppure la macchina della vergogna non si è fermata, con insulti gravissimi recapitati alla moglie del calciatore, Jessica Melena.

Lady Immobile ha infatti pubblicato uno screen di uno degli insulti che gli sono arrivati attraverso una Instagram Stories: “Insegnagli a non essere come quel terrone di suo papà (riferito ad una foto del loro ultimo figlio, ndr). Coleroso tumorato, andatevene via“. Decisamente disgustose le offese al capocannoniere della Serie A e alla sua famiglia.

ECCO IL POST: