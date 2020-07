Barcellona, Setien a rischio esonero: “Se ci sarò al ritorno in Champions? Spero di sì”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di campionato perso dai blaugrana con l’Osasuna, risultato che ha portato anche alla conquista della Liga da parte del Real Madrid.

Il tecnico – che in stagione ha preso il posto di Ernesto Valverde – ora rischia a sua volta l’esonero. “Se ci sarò al ritorno in Champions contro il Barcellona? Spero di sì, ma non lo so“, ha detto laconico nel post gara.

Cadena Ser, intanto, riferisce news di un futuro che sarebbe ora in bilico.