Real Madrid esulta: i blancos vincono la Liga con una giornata d’anticipo

Si è chiusa da poco la 37a giornata della Liga che ha consegnato al Real Madrid di Zidane il suo trentaquattresimo titolo. I blancos hanno vinto 2-0 contro il Villareal e si sono proclamati matematicamente campioni di Spagna.

Il Barcellona fallisce la rimonta e chiude il campionato al secondo posto, sconfitti oggi per 1-2 dall’Osasuna al Camp Nou. I catalani adesso dovranno puntare tutto sulla Champions per non concludere una stagione senza gioie.