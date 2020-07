Incontro su uno Yacht in Sardegna: Osimhen e il presidente del Lille stanno per chiudere la cessione al Napoli!

In Sardegna (a Olbia, ndr), in campo neutro e lontano da occhi indiscreti. È lì che – riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport – è ancora in corso il blitz del Napoli per Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Lille. Giuntoli sta cercando di definire le ultime cose. Il direttore sportivo azzurro sta lavorando per l’intesa totale non tanto con il calciatore – che ha già dato il suo ok – ma sulle commissioni che spetteranno ai nuovi agenti e sul salario della punta nigeriana (5 milioni lordi), da sistemare nei dettagli.

Inoltre, riferisce il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, l’incontro di starebbe svolgendo a Romazzino a bordo di uno yacht bianco che dovrebbe essere di proprietà del presidente del Lille, Gerard Lopez.