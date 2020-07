Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel Di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha riservato una frecciata anche a Carlo Ancelotti.

Napoli da Champions? Lo è sempre stato, c’è stato un incidente ancelottiano e stiamo facendo questo recupero. Devo ringraziare il Signore che mi mette una mano sulla spalla. Proprio ai 60 anni di Ancelotti parlai per ore con Gattuso, ne rimasi estremamente impressionato.

Il mondo dei calciatori solitamente poi non ha molti argomenti da condividere, ma con lui puoi parlare di tutto, non è inquieto, è appagato sul piano personale ed economico con una famiglia che non ha bisogno di lavorare, non c’è questo spasmodico rincorrere un miglioramento di chissà cosa. Sono persone che serenamente svolgono la loro professione per amore e danno il loro meglio.