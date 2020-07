Lazio sconfitta, Immobile si sfoga sui social: “Lasciate in pace la mia famiglia! Se volete criticare o insultare fatelo direttamente a me”

La sconfitta della Lazio contro il Sassuolo ha praticamente fatto svanire i sogni scudetto della squadra biancoceleste, con la conseguenza che molti tifosi hanno puntato il dito contro i calciatori.

Tra quelli presi di mira c’è anche Ciro Immobile, con critiche o offese arrivate anche alla famiglia del centravanti. L’attaccante bianconceleste ha così voluto scrivere un messaggio nelle sue Instagram Stories per difendere i suoi cari: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente. Grazie”.

ECCO LA FOTO: