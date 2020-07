UFFICIALE – Colpo in attacco per il Napoli femminile, che ha ufficializzato l’acquisto di Eleonora Goldoni. Arriva dall’Inter, dopo sole 8 presenze, pronta a fare bene con le azzurre.

Goldoni Napoli femminile

Promosso in Serie A, il club partenopeo ha puntato sull’esterno offensivo ex Inter. La calciatrice classe ’96, nel giro della nazionale, ha trovato poco spazio con i nerazzurri ed è pronta a fare bene con il Napoli. Dunque anche Eleonora Goldoni andrà in ritiro con le sue compagne, in quel di Castel di Sangro.

L’annuncio arriva anche tramite il profilo Instagram del Napoli femminile, dove vengono fatte presente anche le esperienze passate della Goldoni.

“Proveniente dall’Inter, con la quale nella passata stagione ha militato in Serie A, la Goldoni – ventiquattrenne di Finale Emilia – è stata capocannoniere del campionato di B nel 2013-2014 con il New Team Ferrara (37 reti) che ha salutato nel 2015 per volare negli States, precisamente alle East Tennessee State University con la quale ha disputato il torneo NCAA (36 gol, record assoluto). Laureatasi in Clinical Nutrition, è tornata in Italia con la maglia dell’Inter ed ora si appresta a questa avventura napoletana che inizierà in giornata. Per lei anche quattro presenze in Nazionale maggiore e tre reti in quattro partite lo scorso anno alle Universiadi 2019 che si sono svolte in Campania”.

L’esperienza negli USA

Nel 2015 Eleonora Goldoni vola negli USA, iscritta alla East Tennessee State University dove entra a far parte delle Lady Buccaneers, squadra universitaria che partecipa alla Divisione I della National Collegiate Athletic Association (NCAA). La Goldoni firma il record assoluto di 36 gol, prima di laurearsi in Clinical Nutrition e lasciare l’università per accasarsi all’Inter. Non solo fisico e tecnica per l’asso di Finale Emilia ma anche un bagaglio culturale che arriva da oltreoceano.

L’emozione della Goldoni espressa tramite il suo profilo Instagram, dove la calciatrice mostra anche la sua grande forma fisica.

“Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. 🔵⚪️ Grazie @napolifemminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra.💪🏻 Non vedo l’ora di cominciare⚽️ 💥“.

https://www.instagram.com/p/CCdoZRHoInY/