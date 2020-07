RAI – Koulibaly ha chiesto la cessione: il Napoli vuole Gabriel per sostituirlo. Tsimikas non è più una prima scelta

Il giornalista, esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti i temi toccati dal collega, tra i quali il futuro di Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli sa che Koulibaly vuole chiudere il suo ciclo in azzurro per poi andare in una squadra e provare a vincere una Champions League. Il Napoli lo sa, c’è stata una stretta di mano tra la società e Ramadani che porterà un’offerta importante al Napoli.

Gattuso ha detto la sua: come sostituto di Koulibaly vuole Gabriel Magalhaes. Rino lo vede come un nuovo Albiol da affiancare al peperino Manolas, senza dimenticare Maksimovic.

Tsimikas? Non è più una prima scelta ma ci potrebbero essere sorprese”.