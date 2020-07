RAI – Milik ha scelto la Juventus ma non decide lui ed Osimhen prende tempo. Per il dopo Allan c’è Veretout

Il collega, esperto di calciomercato ed inviato RAI, Ciro Venerato è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli.

I temi toccati dal collega sono stati numerosi; di seguito, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK – “Per Milik al momento la situazione è chiara: andrà via a fine stagione perché non vuole prolungare col Napoli. Motivi professionali e contrattuali.

“Il Napoli lo sa ed aspetta l’offerta per il polacco. Milik ha scelto la Juventus, contratto pronto a 5 milioni netti per 4 anni. Il Napoli sa benissimo tutto questo e ha dato il via libera all’entourage di Milik. La valutazione del Napoli è di 50 milioni a meno che non si inserisca Bernardeschi nella trattativa”.

“Tottenham, Newcastle ed Atletico Madrid potrebbero entrare in scena per Milik. Il Napoli non ha scelto ancora la squadra per Milik, lui ha scelto la Juventus ma non decide lui“.

OSIMHEN – “Per Osimhen l’entourage spinge: li ho sentiti poco minuti fa e sono più seccati che delusi. Dopo i due giorni del ragazzo a Napoli ed i colloqui con Gattuso ed ADL speravano di ottenere il sì del ragazzo, sedersi al tavolo con Giuntoli ed abbozzare un contratto, invece Osimhen prende tempo“.

“L’eventuale tesseramento di Osimhen partirebbe dal 1 settembre“.

“Osimhen e Pépé non sono due operazioni uguali. Secondo me l’entourage dell’ivoriano ha fatto tutto per mettere fretta all’Arsenal, invece l’entoruage di Osimhen ha detto sì al Napoli e vuole mantenere la parola data”.

“Il Lille ha bisogno di entrate nelle casse ed il ragazzo è rimasto colpito dal rapporto con Gattuso, ADL e dalla città”.

VERETOUT – “Veretout resta la prima scelta di Gattuso e De Laurentiis se dovesse partire Allan, ha fatto bene a Firenze e sta facendo bene a Roma”.

“L’agente Giuffredi ha dichiarato che lui sta bene a Roma, ma quando il Napoli riterrà il caso di affondare, prima vendendo Allan, sicuramente Jordan sarà il primo nome“

UNDER – “Under non è la prima scelta nel ruolo, è un novero inserito nel taccuino del Napoli ma i partenopei sanno che la Roma ha una situazione economica che tutti conosciamo quindi prima si guarda attorno verso altri profili, se non ci saranno altri nomi punterà sull’esterno giallorosso”.

KOULIBALY E GABRIEL – “Il Napoli sa che Koulibaly vuole chiudere il suo ciclo al Napoli per poi andare in una squadra e provare a vincere una Champions League. Il Napoli lo sa, c’è stata una stretta di mano tra la società e Ramadani che porterà un’offerta importante al Napoli”.

“Gattuso ha detto la sua: come sostituto di Koulibaly vuole Gabriel Magalhaes. Rino lo vede come un nuovo Albiol da affiancare al peperino Manolas, senza dimenticare Maksimovic”.

TSIMIKAS – “Tsimikas non è più una prima scelta ma ci potrebbero essere sorprese”