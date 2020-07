Il difensore della Fiorentina, German Pezzella, è stato recentemente accostato al Napoli. Pare che il difensore argentino piaccia agli azzurri, che si stanno muovendo alla ricerca di un nuovo centrale in caso di addio di Koulibaly.

Per fare chiarezza sulle voci di queste ore la redazione di tuttomercatoweb.com ha contattato l’agente del calciatore viola, Martin Guastadisegno. Ecco quanto evidenziato: “Mi ha detto espressamente che in questo momento la sua testa è solo sulla Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato.

Pezzella Napoli, l’agente chiarisce quali sono i club interessati

Napoli? Non ho avuto contatti recenti. Col Valencia – ha detto Guastadisegno – c’è un continuo filo diretto. Loro sono interessati, così come alcuni club inglesi di cui non posso fare il nome. Ora, però, è giusto pensare solo a questo finale di stagione: me l’ha chiesto German e così sarà“.

LEGGI ANCHE: Il Mattino – Contatti tra la Juventus e l’entourage di Milik: il polacco vuole il trasferimento in bianconero