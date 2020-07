Si Gonfia La Rete – Pezzella sogna Napoli, ma Gabriel è la priorità

German Pezzella, difensore in forze alla Fiorentina, resta un obbiettivo concreto nel momento in cui non dovesse andare in porto la trattativa per portare Gabriel Magalhaes dal Lille al Napoli.

Secondo i colleghi di Sky e Si Gonfia La Rete, c’è una remota possibilità che il Napoli possa virare verso Pezzella solo nel momento in cui venga sciolta la questione relativa agli extracomunitari in rosa.

Il sì dell’argentino per vestire la maglia azzurra, c’è: Giuntoli ed il procuratore del capitano della Fiorentina (Martin Guastadisegno) sono perennemente in contatto e si racconta che, ogni qualvolta vi è l’interesse del Napoli sul ragazzo, quest’ultimo sarebbe pronto a lasciare Firenze per trasferirsi all’ombra del Vesuvio senza pensarci su.

Tutto ruota attorno anche al nodo legato attorno al numero di extracomunitari in rosa: il Napoli al momento può prenderne uno solo (probabilmente Osimhen) e solo con la cessione di Leandrinho e/o Ospina potrebbe liberarsi un secondo slot.

Slot che non verrebbero riempiti con Boga, Under o Bernardeschi (ed a quel punto il Napoli punterebbe a prendere Gabriel come erede di Koulibaly).

Al contrario se il Napoli decidesse di puntare su Everton o Rashica, in quel caso i partenopei potrebbero virare verso German Pezzella in modo decisivo.