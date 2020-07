MALCUIT ROMA – Il calciomercato continua a tenere banco in queste ore. Il Napoli fa la conta dei calciatori da confermare e quelli invece in bilico. Tra questi c’è anche Kevin Malcuit.

Malcuit Roma, possibile scambio con Cengiz Under

Il terzino francese potrebbe infatti finire in uno scambio con la Roma. Gli azzurri sono particolarmente interessati a Cengiz Under, dunque uno scambio potrebbe favorire entrambe le formazioni. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che aggiunge: “A causa dell’infortunio occorsogli lo scorso 27 ottobre al ginocchio, Kevin Malcuit è stato escluso dalla lista e non potrà essere più utilizzato nel corso di questa stagione. Anche se ormai sono trascorsi 8 mesi dal crac.

Le scelte dovranno essere ponderate e proprio l’esterno francese potrebbe essere inserito come contropartita in qualche trattativa, ad esempio per quella di Under con la Roma“.

