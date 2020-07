CALCIOMERCATO BENEVENTO – A Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, servono elementi di esperienza per non perdere punti importanti nel prossimo campionato di Serie A. L’edizione odierna di TuttoSport svela che in soccorso arrivano due azzurri!

Calciomercato Benevento, Younes e Llorente nella squadra di Inzaghi

Il quotidiano parla di Fernando Llorente ed Amin Younes: i due calciatori del Napoli vestiranno molto probabilmente la maglia del Benevento la prossima stagione per la somma di 16 milioni. “La trattativa tra i due club può essere considerata ormai in dirittura d’ arrivo, l’unico ostacolo riguarda l’ ingaggio dei due calciatori solitamente in panchina, e che va ben oltre i due milioni netti a stagione” conclude il giornale.