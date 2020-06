Fiorentina, Pradè una furia: “Abbiamo perso a causa degli episodi! Rigore per la Lazio dubbio, c’era una netta espulsione per Bastos!”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN commentando gli episodi arbitrali. Ecco quanto evidenziato:

“Gli episodi hanno determinato l’andamento della partita. C’era un’espulsione di Bastos nel primo tempo, il rigore è molto dubbio e infine c’era un rigore su Ribery.

Quella di Bastos è espulsione netta, se non è rosso questo!? Il rigore poi… Caicedo è già in caduta, va lui a cercare il contatto. È stato furbo, ma non credo ci fosse il rigore. Dragowski arrabbiato? Lo siamo tutti! Chi dorme stanotte!? È un peccato perché gli episodi hanno determinato l’intera gara. C’è amarezza perché gli episodi hanno determinato e ci hanno fatto perdere la partita.

Su Ribery il contatto in area è dubbio. Quanto meno l’arbitro avrebbe dovuto rivederlo, così come avrebbe dovuto rivedere al VAR il rigore per la Lazio“.