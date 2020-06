Rigore per la Lazio, proteste della Fiorentina per il presunto fallo. Caputi: “Decisione dubbia, ma l’arbitro doveva rivedere”

È terminata la sfida tra Lazio e Fiorentina nel posticipo del sabato della 28esima giornata di Serie A. A trionfare sono stati i biancocelesti in rimonta per 2-1. Immobile e Luis Alberto hanno risposto al gran gol di Ribery.

La rete di Immobile, arrivato al 28esimo centro in campionato, ha scatenato le proteste della Fiorentina. Il gol è infatti arrivato per un rigore assegnato dall’arbitro Fabbri per un presunto contatto tra Dragowski e Caicedo. Sui social sono tantissimi i tifosi che inveiscono contro la decisione arbitrale.

Il direttore di gara ha deciso per il penalty senza andare a rivedere l’episodio al VAR. Decisione che ha portato anche al commento del giornalista Massimo Caputi su Twitter: “Il rigore concesso da Fabbri lascia più di un dubbio e proprio per questo l’errore più grave dell’arbitro è stato quello di non andare a rivederlo“.

Il contatto da rigore