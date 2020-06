UNDER NAPOLI – Visto il rinnovo di Callejon fino ad agosto, il Napoli cerca un sostituto per lo spagnolo. Il nome caldo è quello di Cengiz Under della Roma, che sembrerebbe in cima alla lista per sostituire l’ex Real Madrid.

Under Napoli- chi è, caratteristiche

Turco classe 97, è uno dei talenti della Roma. Il giocatore è cresciuto calcisticamente in Turchia. Prima con l’Altinordu poi con il Basaksheir realizzando 7 gol in 32 presenze. L’esplosione vera a propria l’ha avuto con il club capitolino che lo ha acquistato per una somma che si aggira ai 13 milioni di euro. Dal 2017 il giocatore in 68 partite in maglia giallorossa ha totalizzato 13 reti. Il suo ruolo è l’attaccante esterno ma anche trequartista di piede sinistro. In Turchia viene definito come un giocatore simile a Paulo Dybala per via della sua abilità nel dribbling e per l’ottima mira nel calciare.

Scambio con Milik possibile?

Secondo quanto si affermato dalla rivista “Il Tempo“, alcuni intermediari starebbero lavorando ad uno scambio per portare il turco all’ombra del Vesuvio. Nella trattativa rientrerebbe Milik che sembrava ai margini della rosa prima dei gol importanti in Coppa con la Juve e poi col Verona. La trattativa è molto delicata nonché complessa anche perché il giocatore sarebbe più orientato ad andare alla Juventus che più volte ha espresso apprezzamenti per il giocatore. Il polacco, il cui contratto scade nel 2021, potrebbe sostituire l’eventuale partenza di Higuain e avrebbe uno stipendio maggiore, di almeno 5 milioni annui. In caso di mancata contropartita, il costo di Under sarebbe sui 25 milioni e la Roma non intende lasciarlo per meno. Nelle prossime ore si potrebbero avere delle novità al riguardo anche perché l’unico ostacolo che ferma il Napoli è l’infortunio del giocatore che non lo ha fatto rendere alla perfezione.