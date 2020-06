HAMSIK BENEVENTO – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino dove ha svelato due chicche di mercato che riguardano anche il Napoli.

IL BENEVENTO HA PENSATO AD HAMSIK

La prima è quella di un pensiero su Marek Hamsik, ex capitano azzurro e l’altra sulla richiesta ufficiale, al club partenopeo, per avere Fernando Llorente.

Ecco le sue parole:

“Llorente? È un giocatore che per noi sarebbe il top. Il presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale. Non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e il fratello agente.

Pensiero ad Hamsik? Certo che ci ho pensato. Ma sarebbe un operazione troppo complessa e onerosa”.

