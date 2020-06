ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Il calcio ai tempi del post Coronavirus impone di alternare gare e partite con trattative e affari di mercato. I vari club stanno già programmando la prossima stagione e anche il Napoli è particolarmente attivo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta le scelte di Gattuso sulla rosa degli azzurri. Scelti i calciatori dal quale far ripartire il progetto e quelli da cedere. Resta un gruppo in dubbio, per il quale si attendono novità dal calciomercato.

LEGGI ANCHE: Gattuso vara la ‘staffetta’ dei portieri, la promessa a Meret: “Tu e Ospina vi alternerete”

Ultimissime calcio Napoli, la lista di chi parte e chi resta

Restano al Napoli: Meret, Ospina, Karnezis, Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Luperto, Zielinski, Demme, Fabiàn, Lobotka, Mertens, Elmas, Insigne.

Non restano al Napoli: Callejon, Llorente, Milik, Lozano e Ghoulam.

Futuro da decidere: Koulibaly, Allan, Younes, Malcuit, Hysaj.