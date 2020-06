NOTIZIE NAPOLI – La rete realizzata contro l’Inter in Coppa Italia da Mertens non può passare inosservata. Grazie a quel gol il belga è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli e merita di essere celebrata a dovere. E così sarà.

Notizie Napoli, maglia speciale per Mertens dopo il record di gol

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in occasione di Hellas Verona-Napoli, Dries Mertens scenderà in campo con una maglia speciale per ricordare il record raggiunto. Sulla manica sinistra sarà apposta una patch con la dicitura “Dries Mertens All Time Top Scorer“.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA – Azzurri in ritiro a Castel di Sangro dal 20 agosto al 5 settembre: scelto l’hotel, tre amichevoli in programma! I dettagli