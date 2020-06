ESCLUSIVA – Azzurri in ritiro a Castel di Sangro dal 20 agosto al 5 settembre: scelto l’hotel, tre amichevoli in programma! I dettagli

Dopo la notizia sopraggiunta poco fa del sopralluogo svolto dal presidente Aurelio De Laurentiis in Abruzzo, iniziano a giungerci altre notizie sul futuro ritiro degli azzurri.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sembra che il Napoli abbia trovato l’accordo per il ritiro che si disputerà questa estate a Castel di Sangro, in Abruzzo. Il raduno avrà luogo dal 20 agosto al 5 settembre e la squadra alloggerà allo “Sport Village Hotel”.

Ma non è finita qui, sono infatti previste tre amichevoli che si disputeranno allo stadio Patini di Castel di Sangro.