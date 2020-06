De Luca su Gattuso: “Complimenti per il suo catenaccio! Difendere per 90 minuti e poi fare la pappina alla fine, godimento puro”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato per fare il punto sulla quesitone Coronavirus. L’occasione è stata utile per parlare anche della finale di Coppa Italia e fare i complimenti a Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

“Complimenti a Gattuso. Complimenti doppi perché ha rispolverato un grande catenaccio, con 11-12 e 15 giocatori in difesa. Ovviamente bellissimi i contropiedi di quei velocisti in attacco come Insigne e Mertens. Il gol all’Inter è stato godimento puro. Il catenaccio è la Bocconi del calcio. Novanta minuti di catenaccio e poi non al 90′ ma nel recupero fare una pappina e vincere”.