VIDEO SN – I calciatori vanno via in taxi, richiesta assurda di un tifoso a Manolas: “Me li dai 50 euro?”

Notte di pura follia a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni della Juventus. I calciatori sono arrivati dopo le 3.30 di notte alla stazione di Afragola, dove ad aspettarli c’erano migliaia di tifosi.

I giocatori si sono allontanati in taxi. Tante le richieste dei supporters partenopei, come ad esempio quella per Allan di restare. Simpatico anche Maksimovic che è andato via senza indossare la maglia. Ma la richiesta più assurda è certamente arrivata a Kostas Manolas.

Infatti, come si può notare dal video girato da SpazioNapoli, ad un certo punto un tifoso si è avvinato al centrale greco chiedendo qualcosa di insolito: “Manolas, me li vuoi dare 50 euro?“. Un siparietto simpatico che sicuramente avrò strappato qualche sorriso ai presenti.

ECCO IL VIDEO: