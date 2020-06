È già scattata la festa a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Neanche la paura del Covid-19 ferma i tantissimi tifosi che si sono riversati in strada dopo aver alzato il trofeo al cielo nella notte di Roma.

Non c’erano all’Olimpico, sono vicini alla squadra da lontano. E così, via la festa nei maggiori centri della città. Lasciamo parlare le tante immagini dai nostri inviati per la città:

In diretta dal Vomero i primi festeggiamenti dopo la vittoria della Coppa Italia! Gepostet von Spazio Napoli am Mittwoch, 17. Juni 2020