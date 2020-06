Gazzetta – Conte prepara Napoli-Inter: le mosse del tecnico nerazzurro

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter che si disputerà sabato prossimo al San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso ha vinto il primo round grazie al catenaccio e alle ripartenze. Non un caso: l’Inter di Conte ha sempre sofferto le squadre che hanno deciso di sfidare i nerazzurri chiudendosi. Ecco perché Brozovic al San Paolo non può restare di nuovo ingabbiato: all’andata Mertens e soprattutto Demme non l’hanno fatto respirare“.

“Sabato il croato avrà bisogno di più aiuti (magari da Barella), la palla dovrà girare più velocemente, i lanci lunghi dovranno essere limitati al massimo. La vittoria epica contro il Milan, solo tre giorni prima della sfida di andata, aveva svuotato i nerazzurri. L’approccio mentale stavolta sarà completamente diverso“.

