Iran, il CT Skocic su Azmoun: “È un giocatore devastante. Napoli? Merita una grande squadra europea”

Il tecnico dell’Iran, Dragan Skocic, è intervenuto a “Europacalcio.it” per parlare di Sardar Azmoun, un obbiettivo azzurro. Ecco quando dichiarato:

“Parliamo di un ottimo attaccante e di una grande persona: nei sedici metri è devastante, così come è molto pericoloso con la palla dietro la linea difensiva. È come un serpente quando il sole batte forte: tu credi che non sia interessato a quella fase di gioco e che non presti attenzione, e invece poco dopo colpisce“.

“Il Napoli? Alleno l’Iran e non commento queste voci. Dal canto mio spero che possa andare a giocare in una grande squadra europea, lo merita“.

