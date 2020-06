Situazione rinnovi, tutto pronto per l’ufficialità di Mertens, Gattuso e Zielinski: i dettagli

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha scritto della situazione riguardante i rinnovi di contratto in casa Napoli all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. I rinnovi ai quali manca ormai solo l’ufficialità sono tre: Mertens, Gattuso e Zielinski. Più complicata invece la trattativa per il rinnovo di Callejon, il cui futuro in azzurro è ancora in bilico. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli si muoverà in tre fasi all’interno della f inestra di calciomercato: prima i rinnovi di contratto, poi si vende e poi si compra. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dall’acquisto della prima punta. Giuntoli sta continuando, insieme ai suoi collaboratori, a sondare il terreno del mercato, per trovare i nomi giusti per il Napoli. Per quanto riguarda i rinnovi, il primo nome sulla lista è quello del mister Rino Gattuso: contratto triennale per il tecnico calabrese, con gli ultimi dettagli ancora da definire sul piano economico”.

“Dopo il rinnovo del mister, sarà il turno di Mertens e Zielinski, i cui rinnovi hanno impiegato più tempo del previsto e trattative serrate. I due contratti saranno molto simili sul piano economico, con un accordo da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Per il belga è previsto un biennale con opzione sul terzo anno, mentre per il polacco l’accordo sarà di quattro anni con opzione sul quinto. L’accordo definitivo per i due rinnovi dovrebbe arrivare entro la fine del mese”.

“Diversa invece la situazione per il rinnovo di Callejon, perchè il belga prima dello stop causato dal Coronavirus aveva trovato alcuni accordi per tornare in Spagna. La pandemia però potrebbe far saltare i piani dello spagnolo, visto che le offerte dia qualche mese fa ora non hanno trovato conferma. L’idea potrebbe essere quella di accettare l’offerta del Napoli per un ultimo anno in azzurro. La dirigenza azzurra però vuole prima monitorare il rendimento del numero sette spagnolo nel corso dell’imminente ripartenza”.