Fifa, Infantino: “Stiamo lavorando per far ritornare in sicurezza la gente allo stadio”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha inviato un video-messaggio alle 211 associazioni membri dell’organizzazione. Il motivo è quello di fare il punto sul ritorno dei tifosi allo stadio. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo lavorare tutti insieme per plasmare un calcio migliore per il futuro. La salute viene prima di tutto ma cercheremo di andare oltre le misure temporanee e per garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro negli stadi”.

“Ogni Paese è diverso perché ha contesti diversi e nessuno meglio di voi conosce il modo migliore per affrontare questa enorme sfida. Serve unità per far riprendere il calcio nella sua globalità comprese le nazionali, il calcio femminile, i campionati nazionali di livello inferiore, il calcio giovanile e quello dilettantistico di base”.

“Abbiamo pubblicato raccomandazioni mediche a sostegno della tabella di marcia per la ripresa delle competizioni. Non solo: le cinque sostituzioni proteggeranno la salute dei calciatori”.

