Tsimikas Napoli – Uno dei nomi accostati da sempre agli azzurri è quello di Kostas Tsimikas, giocatore greco dell’Olympiakos. Il Napoli è alla ricerca di un difensore visto anche i continui infortuni di Manolas, come l’ultimo che si è procurato per via di una rovesciata in allenamento. Il Napoli dovrebbe però sacrificare qualche pedina in difesa e l’interessato potrebbe essere proprio Ghoulam, anche lui martoriato da diversi infortuni, visto che Gattuso non lo impiega molto. L’altro sacrificabile potrebbe essere Hysaj visto che il suo agente Giuffredi più volte ha dichiarato che l’albanese è sul mercato.

Tsimikas Napoli – Chi è, che ruolo fa, numeri

Classe 96, Tsimikas è cresciuto nel vivaio dell’Olympiakos, una delle squadre più titolate della Grecia. Il giocatore viene poi mandato in prestito in Danimarca nell’Esbjerg dove gioca solo nove partite. In seguito approda in Olanda, nel Willem II, dove ne ha giocato 33 realizzando 3 gol. Dopo i periodi di prestito, ritorna nella squadra del Pireo dove attualmente gioca vincendo per due volte il campionato nazionale e la rispettiva coppa. Il suo ruolo naturale è il terzino sinistro ma può giocare anche come centrocampista.

L’Olympiakos rifiuta offerte dalla Francia

Gli azzurri non sono gli unici interessati al terzino greco. Infatti anche il Nizza sarebbe interessato a lui e ha avanzato due offerte all’Olympiakos secondo quanto affermato da TMW. Le offerte sarebbe state una di 10 e l’altra di 12 milioni ma i campioni di Grecia le hanno rigettate entrambe. Infatti i greci vorrebbero almeno 20 milioni per il loro pupillo e non intendono scendere al di sotto di questa cifra.

Il Napoli resta sempre vigile sul giocatore che però resta anche nel mirino di molte squadre della Bundesliga nonché della Lazio. L’unica speranza per gli azzurri è quello di proporre un’offerta che si avvicina a quella imposta dalla società greca.