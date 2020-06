Lega Serie A, no all’algoritmo per la classifica, i verdetti saranno aritmetici

Secondo quanto riportato da ANSA, nell’assemblea di Lega che si è tenuta oggi pomeriggio, sarebbe stata bocciata l’idea dell’algoritmo.

Durante la votazione, infatti, 16 società hanno deciso per il piano B ossia la chiusura anticipata del campionato mentre le restanti 4 si sono astenute. In caso di nuovi contagi, per le qualificazioni alle coppe si realizzerà un calcolo: la media punti (in casa e in trasferta) delle squadre moltiplicata per le rispettive partite mancanti. Gli altri verdetti, scudetto e retrocessioni, saranno assegnati attraverso la media aritmetica.

