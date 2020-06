NOTIZIE NAPOLI – Un vero e proprio dramma quello che ha colpito la famiglia Gattuso. Francesca, sorella del tecnico del Napoli, non ce l’ha fatta ed è deceduta al termine di una battaglia iniziata nel 2017 contro una particolare forma di diabete.

Un colpo al cuore per Rino, avvertito dalla mamma Costanza. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce la tragedia che ha colpito la famiglia Gattuso per la morte di Francesca, che aveva solo 37 anni.

Notizie Napoli, De Laurentiis tra i primi a telefonare a Gattuso dopo la scomparsa della sorella Francesca

Il tecnico azzurro era a Castel Volturno per cominciare l’allenamento mattutino quando ha ricevuto la telefonata della mamma che con poche parole gli ha spiegato la situazione: Francesca non ce l’ha fatta. Rino è corso in auto con la sua famiglia verso Gallarate. Immediata la vicinanza espressa dal presidente De Laurentiis che l’ha subito telefonato prima del tweet.

Poi tante altre società gli sono state vicino, virtualmente, con un semplice post sui social. Venerdì ci saranno i funerali di Francesca a Corigliano Calabro.