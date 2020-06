Gabriel Magalhaes al Napoli? Il mercato imperversa, pur nella sua forma più embrionale. C’è ancora tanto lavoro da fare per concludere vere e proprie trattative, c’è soprattutto un campionato ancora da concludere. Ma è anche lecito pensare al Napoli che verrà una volta archiviata questa rocambolesca stagione.

GABRIEL MAGALHAES NAPOLI

Uno dei nodi da sciogliere riguarda la difesa e in particolare il futuro di Kalidou Koulibaly. La cessione non è una certezza ma è una probabilità alta da tenere più che in considerazione. C’è la fila, per lui: Real Madrid, Manchester United, PSG e Liverpool si accomodano in sala d’attesa. C’è da ragionare dunque su chi possa raccogliere un’eredità così pesante.

Il gruzzoletto a disposizione sarà alto, le richieste per Koulibaly d’altronde si avvicinano ancora alla tripla cifra. L’ultimo nome individuato porta alla solita squadra: il Lille. Lì giocava Pépé, a cui il Napoli era parecchio interessato (per usare un eufemismo) prima che firmasse per l’Arsenal. Lì gioca Victor Osimhen, lì gioca – soprattutto – Gabriel Magalhaes. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è interessato al difensore centrale del Lille.

QUANTO COSTA MAGALHAES DEL LILLE?

Perché la linea che porta in Francia è così surriscaldata? I rapporti tra Gerard Lopez, presidente, e Aurelio De Laurentiis sono ottimi malgrado l’affaire Pépé. In ballo i nomi di Osimhen, Ounas e Gabriel Magalhaes. Classe ’97, Magalhaes è un difensore brasiliano che da poco si è affacciato al grande calcio. Gioca al Lille da appena una stagione e mezza e ha collezionato appena 53 presenze in Ligue 1.

Da questa stagione infatti si è imposto come titolare inamovibile. Forte fisicamente, il suo metro e novanta di altezza non gli impedisce però di essere agile. Per caratteristiche tecniche e somiglianza, è il profilo più gradito al Napoli per il dopo Koulibaly. Quanto costa? Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo valore è di 17.5 milioni. Il Lille ne chiederà di più verosimilmente, considerando che una percentuale andrà all’Avaì, squadra brasiliana con cui è cresciuto. Siamo ai sondaggi, secondo il Corriere, ma la pista può decollare.