Napoli stravede per Osimhen: l’attaccante del Lilla è l’obiettivo azzurro e nella trattativa potrebbe rientrarci anche una contropartita.

OSIMHEN NAPOLI, CONTATTI DIRETTI

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ADL è intenzionato a portare il nigeriano in maglia azzurra ma solo se riuscirà a vendere, a cifre soddisfacenti, giocatori come Koulibaly, Allan e Milik. I rapporti tra i due club sono buoni: “De Laurentiis col collega Gerardo Lopez ha contatti diretti. Gli stessi agenti del giocatore ammettono un interesse del Napoli, ma parlano anche di offerte in Liga e Premier. Giuntoli resta vigile per capire se l’affare rientra nei parametri per il bilancio del club” conclude il quotidiano.