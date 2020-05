MANOLAS NAPOLI – Il calcio sta per tornare, finalmente. Il primo impegno che i club italiani dovranno affrontare sarà quello della Coppa Italia, con il ritorno delle semifinali. Il Napoli sarà impegnato al San Paolo contro l’Inter, ma Gattuso deve fare a meno di uno dei perni della sua difesa.

Manolas Napoli, l’infortunio gli farà saltare la gara di Coppa Italia contro l’Inter

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’infortunio subito in allenamento da Manolas terrà il difensore azzurro lontano dal campo ancora per un po’. Il rientro è previsto per fine giugno o inizio luglio.

Dunque i partenopei dovranno fare a meno di Manolas per la sfida in Coppa Italia contro l’Inter.