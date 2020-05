Milan, Ibrahimovic fermo ai box ma potrebbe ritornare contro il Napoli

Il fenomeno del Milan Zlatan Ibrahimovic, a causa di una lesione al muscolo del polpaccio, dovrà stare fuori dal campo per un po’ di tempo. L’infortunio non è molto grave però lo svedese dovrà saltare molte partite.

L’infortunio lo ha costretto ad almeno ad un mese di stop e salterà molti match importanti come quello contro la Lazio o il doppio confronto con la Juve. Ibrahimovic potrebbe recuperare per il Napoli (in programma l’11 o il 12 luglio) ma viste le difficoltà di smaltimento dell’infortunio è più pensabile un suo ritorno nel match successivo col Parma.

