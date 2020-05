FIGC e Lega pensano un piano per il ritorno dei tifosi allo stadio!

Il campionato sta per riparte e si è proiettati già alla possibilità di poter ripopolare nuovamente lo stadio anche se con le dovute precauzioni.

Visto che non sarà più possibile fare il pienone come un tempo, per poter vedere qualche tifoso allo stadio si dovrà osservare prima l’andamento della curva epidemiologica. Come riportato da “Il Corriere dello Sport“, FIGC, Lega e Governo stanno pensando ad un piano per riaprire gradualmente gli stadi già in estate.

L’obbiettivo sarebbe quello di far entrare un numero esiguo di persone con distanziamento sociale. Secondo il DPCM attuale, infatti, sarebbe consentita la presenza di 1000 persone massimo all’aperto, questa misura però vale solo per gli spettacoli.

