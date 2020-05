Auriemma rivela: “Da lunedì De Laurentiis risolverà le questioni relative a multe, stipendi e rinnovi: è atteso a Castel Volturno”

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha scritto sul quotidiano Tuttosport a proposito delle questioni pendenti nell’ambiente Napoli: multe, rinnovi e stipendi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le date della ripresa sono ormai ufficiali, ora il presidente De Laurentiis può mettersi al lavoro per risolvere tutte le questioni pendenti. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo agli stipendi in sospeso, per poi passare alla questione delle multe e gli eventuali danni di immagine, fino ad arrivare ai rinnovi di Mertens e Zielinski che sono unicamente da sottoscrivere ed ufficializzare. Lunedì riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno con mister Gattuso. Dal quel momento, ogni giorno potrebbe essere il giorno buono per l’arrivo del patron azzurro al centro sportivo”.