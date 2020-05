È previsto per le 18.30 l’incontro decisivo per stabilire la ripresa del campionato di Serie A. Il torneo, fermo dallo scorso 9 marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, potrebbe riprendere a metà giugno. Due le date ipotizzate per la ripartenza: il 13 o il 20 giugno.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in vista della riunione che potrebbe dare il semaforo verde alle squadre per il ritorno in campo agonistico.

Ripresa Serie A, chi sono i partecipanti alla riunione?

Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport)

Gabriele Gravina (presidente FIGC)

Paolo Dal Pino (presidente Lega A)

Mauro Balata (presidente Lega B)

Francesco Ghirelli (presidente Lega C)

Cosimo Sibilia (presidente Dilettanti)

Damiano Tommasi (presidente Assocalciatori)

Renzo Ulivieri (presidente Assoallenatori)

Marcello Nicchi (presidente Aia)

Come avverrà la riunione?

Vista l’ovvia difficoltà di recarsi in loco da parte di tutti i protagonisti e per le norme vigenti anti-Covid, la riunione avverrà in videoconferenza.

Quali decisioni si prenderanno?

La riunione è stata convocata per la decisione più importante, ovvero la ripartenza del campionato di calcio. Il torneo è stato infatti sospeso lo scorso 9 marzo con il Dpcm del Premier Giuseppe Conte a causa della pandemia Covid-19.

Serie A, le date previste per la ripresa

Il giorno indicato per la ripartenza sarebbe sabato 13 giugno, in cui si giocherebbero i 4 recuperi delle partite della 25^ giornata che erano state rinviate per l’inizio dell’emergenza Coronavirus, ovvero Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. A quel punto si disputerebbero 6 turni nel mese di giugno, con partite ogni tre giorni, fino a luglio inoltrato.

Ripresa Serie A, quali sono gli orari delle partite?

Durante i week end, si potrebbe giocare in tre slot orari il sabato e la domenica: alle 17, alle 19.15 e alle 21.30, con la chiusura del programma ritardato rispetto al solito, per evitare le ore più calde della giornata.

Contratti e giocatori in prestito, cosa succede?

La FIFA ha dato l’indicazione di prolungare prestiti e contratti fino al termine della stagione. Le nuove regole dovranno essere recepite dalle Federazioni che così potranno applicarle di conseguenza.

Quali sono i campionati conclusi?

In Europa sono tre i campionati che già hanno dichiarato la chiusura: sono terminati i tornei in Francia, Belgio e Olanda.

La Premier League quando riprende?

È da poco arrivata l’indicazione sulla ripresa del campionato inglese. Si dovrebbe riprendere dal 17 giugno con due partite in programma: Aston Villa-Sheffield e Manchester City-Arsenal, che sono i match non recuperati a causa della pandemia.