Federcalcio albanese, il pres. Duka: “La FIFA ha deciso di prolungare i contratti in scadenza fino al termine della stagione”

Il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione “Radio Goal“. Ecco quanto dichiarato:

Noi della Federcalcio abbiamo fissato la data ma non abbiamo la risposta ufficiale dal nostro governo, il campionato albanese dovrebbe iniziare il 3 giugno.

Quarantena di squadra? Se c’è un caso di virus nel campionato albanese, solo l’infetto deve essere isolato ma non l’intera squadra, come già accade in Germania.



Sui contratti? La FIFA ha già fatto una regola per spostare le scadenze dei contratti, ora dovrà essere recepita dalle Federazioni. Le società potranno prolungare i contratti fino al termine della stagione (ricordiamo che nel Napoli c’è da risolvere la questione Callejon, ndr).

Champions ed Europa League? Si pensa tanto ai quarti con partita secca o a una final four solo ad Istanbul ma queste decisioni si prendono successivamente. Dipende tutto dalla fine dei campionati e la decisione si prenderà il 17 giugno.

Il sistema calcio? È omogeneo e va bene per tutta Europa, spero che questa cosa sia unica e non si ripeta mai più per tornare alla normalità.

