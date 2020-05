ULTIM’ORA SKY UK – Riparte la Premier League: il campionato riprende il 17 giugno

Importante novità dell’ultim’ora. Secondo quanto riferito da Sky Sport UK la Premier League ha stabilito la data per la ripresa del campionato.

Si dovrebbe riprendere dal 17 giugno con due partite in programma: Aston Villa-Sheffield e Manchester City-Arsenal, che sono i match non recuperati a causa della pandemia. Dal 20 giugno scenderanno in campo le altre squadre, tutte impegnate nella giornata numero 30 di campionato. Il tutto, ovviamente a porte chiuse.