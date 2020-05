MERCATO NAPOLI – Tra le varie squadre interessate a Milik c’è sicuramente anche la Juventus che non molla la presa sul polacco. De Laurentiis sarebbe disposto disposto a vendere alla Juve il proprio giocatore ma cercando di monetizzare.

Mercato Napoli, la Juventus propone Perin per Milik

D’altra parte, i bianconeri non vogliono sentire parlare di cash tant’è che hanno offerto diverse contropartite per il giocatore azzurro. Diversi sono i nomi: Rugani, Pellegrini e Romero (in prestito a Cagliari e Genoa), Mandragora (che la Juve può riscattare dall’Udinese) ma sopratutto Perin. L’ex Genoa sarebbe uno dei primissimi nomi in caso di addio di Alex Meret.

