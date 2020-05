Avv. Grassani: “Gli abbonati di SKY possono richiedere una riduzione o un rimborso di quanto pagato. Il calcio è in mano alle TV!”

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione “Radio Gol“. Ecco quanto dichiarato:

Le partite in chiaro? Bisogna distinguere l’aspetto politico da quello commerciale poiché i bilanci fanno parte di squadre che hanno intenzioni di lucro e trovare un punto d’incontro è difficile, com’è complesso ad ora riavvicinare il pubblico al calcio.

L’intenzione di realizzare un’azione collettiva da parte di tutte le squadre credo che sia l’epilogo di una conflittualità annunciata tra club che cercano però di monetizzare un prodotto venduto ad un certo prezzo. La differenza la farà solo il calendario e i recuperi perché se le partite si faranno tutte è ovvio che la posizione della società sarà più forte. Se il torneo arriverà a una conclusione, l’azione dei club sarà vincente. Sarà una battaglia di muscoli.

Gli abbonati continuano a pagare Sky? L’abbonato ha il diritto di ottenere la riduzione o il rimborso del prezzo pagato come in ogni rapporto contrattuale. Lo scenario sta mostrando tutta la debolezza di questo sistema, il sistema calcio è in mano alle emittenti televisive. Questo sistema urge una nuova negoziazione. Spero che la battaglia non si concluda con una guerra senza esclusione di colpi ma allo stesso tempo se si ha un contratto e le partite vengono mandate in onda anche ad agosto, bisogna pagare il contratto oppure avere una riduzione per un concentramento delle partite.



Contratti? I contratti per adesso non sono prorogati fino al termine della stagione. È necessario un intervento che potrebbe essere negoziale tra giocatore e club ma in quel caso si andrebbe in ordine sparso oppure di un ordine superiore come la FIGC o internazionale come la UEFA.

