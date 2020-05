È morto a 51 anni John Peter Sloan. L’attore, scrittore e comico britannico, che viveva a Menfi in Sicilia, si era fatto amare in Italia, insegnando l’inglese in modo facile e divertente. La notizia della sua morte è giunta del tutto inaspettata, causando grande tristezza tra coloro a cui aveva strappato un sorriso con i suoi monologhi sul palco di Zelig. Secondo quanto si apprende, l’attore sarebbe deceduto a seguito di una grave crisi respiratoria.

John Peter Sloan, muore il comico: era tifoso del Napoli

Sloan era nato a Birmingham, nel cuore dell’Inghilterra. Ma da tempo era un grande tifoso del Napoli. È questo l’aneddoto – riporta l’edizione online de Il Mattino – che non tutti conoscevano.

L’autore di English zero aveva una profonda passione per gli azzurri. “Io sono tifoso del Napoli perché anni fa quando facevo il cantante ero anche sulle navi e se lavori sulle navi l’equipaggio è sempre napoletano. Mi hanno convertito. E infatti ancora adesso ho gli amici più importanti a Napoli. La mia squadra inglese è il Birmingham“, disse qualche tempo fa a Radio Kiss Kiss Napoli. Frequenti erano le apparizioni di Sloan a “Quelli che il calcio” proprio in qualità di tifoso partenopeo.