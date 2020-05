Enrico Caruso, professionista dello Studio Voghera e responsabile commerciale di Kappa per la Campania, coinvolto dall’azienda e dal Napoli, è intervenuto a Radio Marte e ha lasciato alcune parole sulle nuove maglie azzurre:



“Da indicazioni della Lega, dalla prossima stagione non ci sarà più la toppa sulla maglia, ma solo il lettering. La scritta commerciale sarà meno invasiva. Non sarà un problema solo per il Napoli, ma per tutti.



Nel caso del Napoli, non ci sarà più la toppa rossa della Lete, ma solo la scritta bianca. Stiamo lavorando per rendere le nuove maglie ancora più belle”.

